Bloomberg закрывает свой канал в WhatsApp и переходит в Telegram
Крупнейшее агентство финансово-экономических новостей Bloomberg закроет канал новостей в мессенджере WhatsApp и вместо этого начнет публиковать свои тексты в Telegram. Об этом агентство написало в WhatsApp и
Официальной причиной такого решения Bloomberg называет новую политику компании Facebook в отношении отправки сообщений. Никаких подробностей информагентство раскрывать не стало, ограничившись лишь этой формулировкой. Канал в WhatsApp будет закрыт в ближайшую субботу, 7 декабря 2019 года.
Издание пообещало, что будет публиковать в Telegram около трех сообщений в день, в том числе новости, краткие пересказы больших текстов и аналитические тексты от корреспондентов.
Новый
Количество подписчиков канала Bloomberg в WhatsApp издание не публикует, а сама подписка на канал была реализована через добавление определенного номера телефона в список контактов на смартфоне.
Отметим, что создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, уже неоднократно призывал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов.
По словам Дурова, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для слежки за фотографиями и сообщениями, не относящимися к мессенджеру. Он также уверен в том, что Facebook являлся частью программ по слежке задолго до приобретения WhatsApp в 2014 году, тем более, что один из основателей мессенджера открыто