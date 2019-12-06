Bloomberg закрывает свой канал в WhatsApp и переходит в Telegram

Крупнейшее агентство финансово-экономических новостей Bloomberg закроет канал новостей в мессенджере WhatsApp и вместо этого начнет публиковать свои тексты в Telegram. Об этом агентство написало в WhatsApp и предупредило на сайте.

Официальной причиной такого решения Bloomberg называет новую политику компании Facebook в отношении отправки сообщений. Никаких подробностей информагентство раскрывать не стало, ограничившись лишь этой формулировкой. Канал в WhatsApp будет закрыт в ближайшую субботу, 7 декабря 2019 года.

Издание пообещало, что будет публиковать в Telegram около трех сообщений в день, в том числе новости, краткие пересказы больших текстов и аналитические тексты от корреспондентов. 

Новый канал Bloomberg в Telegram уже получил значок верификации от администрации сервиса. На момент публикации в нем уже есть более 13 тыс. подписчиков.

Количество подписчиков канала Bloomberg в WhatsApp издание не публикует, а сама подписка на канал была реализована через добавление определенного номера телефона в список контактов на смартфоне.

Отметим, что создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, уже неоднократно призывал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов.

По словам Дурова, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для слежки за фотографиями и сообщениями, не относящимися к мессенджеру. Он также уверен в том, что Facebook являлся частью программ по слежке задолго до приобретения WhatsApp в 2014 году, тем более, что один из основателей мессенджера открыто признал, что продав приложение Facebook, он «продал конфиденциальность пользователей».

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