Bloomberg закрывает свой канал в WhatsApp и переходит в Telegram

Крупнейшее агентство финансово-экономических новостей Bloomberg закроет канал новостей в мессенджере WhatsApp и вместо этого начнет публиковать свои тексты в Telegram. Об этом агентство написало в WhatsApp и предупредило на сайте.

Официальной причиной такого решения Bloomberg называет новую политику компании Facebook в отношении отправки сообщений. Никаких подробностей информагентство раскрывать не стало, ограничившись лишь этой формулировкой. Канал в WhatsApp будет закрыт в ближайшую субботу, 7 декабря 2019 года.

Издание пообещало, что будет публиковать в Telegram около трех сообщений в день, в том числе новости, краткие пересказы больших текстов и аналитические тексты от корреспондентов.

Новый канал Bloomberg в Telegram уже получил значок верификации от администрации сервиса. На момент публикации в нем уже есть более 13 тыс. подписчиков.

Количество подписчиков канала Bloomberg в WhatsApp издание не публикует, а сама подписка на канал была реализована через добавление определенного номера телефона в список контактов на смартфоне.

Отметим, что создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, уже неоднократно призывал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов.