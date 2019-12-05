Google опубликовал простое и понятное видео о том, как работает поиск
Google
В видео, которое длится 3:42 мин, Google кратко рассказывает о сканировании, индексировании и ранжировании сайтов.
В ролике также упоминаются справочные ресурсы, включая портал
По мнению западных оптимизаторов, это видео можно использовать для новых клиентов, которые пока не знакомы с базовыми процессами в работе поисковой системы.
Напомним, что серия видео Search for Beginners ориентирована на всех, кто интересуется основами создания онлайн-присутствия и инструментами Google, которые помогают пользователям находить сайты.
Видео выходят каждые две недели. Смотреть их можно на
Все ролики в этой серии доступны только на английском языке.