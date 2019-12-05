США ввели санкции против связанной с ФСБ хакерской группировки Evil Corp

Она украла не меньше $100 млн при помощи банковского трояна Dridex.

Министерство финансов США в четверг, 5 декабря, ввело санкции против роSSийской хакерской группировки Evil Corp, которая создала банковский троян Dridex. Он специализируется на краже учетных данных из интернет-банков и, по оценкам американского правительства, нанес ущерб не меньше чем на 100 млн долларов.

Фото: treasury.gov

С Evil Corp связаны шесть роSSийских компаний и 17 физических лиц, среди которых есть несколько уроженцев и граждан Украины, говорится на сайте ведомства.

Под санкции попали ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-Инвест", ООО "ЦАО", ООО "Вертикаль", ООО "Юником", а также следующие люди:

Карлос Альварес (Испания) Алексей Башликов Гульсара Бурхонова Давид Губерман (уроженец Украины, гражданин Израиля) Денис Гусев (гражданин Израиля) Георгиос Манидис (гражданин Греции) Андрей Плотницкий Азамат Сафаров (гражданин Узбекистана) Татьяна Шевчук (гражданка Украины) Дмитрий Слободской Кирилл Слободской Дмитрий Смирнов Дмитрий Тучков Игорь Турашев Артем Якубец (уроженец Украины) Максим Якубец (уроженец Украины) Руслан Замулько (гражданин Украины)

Лидером хакерской группировки считается Максим Якубец, который по состоянию на 2017 года работал на ФСБ РоSSии. Ему предъявили обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве.

Санкции введены по классификатору CYBER2, то есть за кибератаки.