При регистрации в Instagram теперь нужно указывать возраст

Instagram объявил, что теперь при регистрации в соцсети пользователи должны будут указывать свой возраст. Те люди, которые не достигли 13 лет, присоединиться к сервису не смогут.

Согласно уже давно принятым правилам сообщества, аккаунт в Instagram могут создавать только пользователи старше 13 лет.

Если пользователи связали свой аккаунт в Facebook с аккаунтом в Instagram, компания добавит дату рождения, которая указана в профиле Facebook.

Другим пользователям дата рождения видна не будет. Это делается для того, чтобы люди могли свободно выражать себя на платформе.

Кроме того, в ближайшие недели Instagram введёт новую функцию в Direct, которая позволит людям выбирать, хотят ли они получать сообщения или быть добавленными в чат-группы людьми, за которыми они не следят.

Введение требования об указании возраста в Instagram – часть работы, которую компания ведет для обеспечения безопасности молодых людей на платформе.

«Подобный шаг позволит создать соответствующий возрасту опыт для самых молодых членов сообщества и в то же время даст возможность продолжить соблюдать правило, гарантирующее, что люди, которые не достигли 13 лет, не могут иметь доступ к Instagram», — отметили в пресс-службе Instagram.

В ближайшие месяцы соцсеть также будет изучать необходимость внесения дополнительных изменений на основании информации о днях рождениях. Например, нужно ли создание большего количества настроек конфиденциальности для молодых людей.