В Google Картинках больше нельзя задать свой диапазон дат для поиска

Google убрал фильтр, позволяющий задать пользовательский диапазон дат, из поиска по картинкам.

Ранее эта опция была доступна в рамках фильтра «Время». Однако теперь её там нет:

Среди доступных опций значатся «За всё время», «За 24 часа», «За неделю», «За месяц» и «За год».

Google убрал возможность установить пользовательский диапазон дат примерно в сентябре. Сообщения об этом появились на форуме Google Web Search Help .

Предполагается, что этот фильтр мог быть удалён в связи с редким использованием.