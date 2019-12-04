Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж решили выйти из руководства Alphabet

Google объявил , что основатели компании Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) покинут свои посты генерального директора и президента Alphabet. Обеими компаниями будет управлять глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

Брин и Пейдж останутся акционерами и членами совета директоров Alphabet, но больше не будут занимать руководящие посты в холдинге.

Сундар Пичаи был назначен на пост генерального директора Google в 2015 году – сразу после того, как соучредители компании объявили о создании холдинга Alphabet. До этого он отвечал за все продукты корпорации.

На фото: слева - Ларри Пейдж, справа - Сергей Брин

За те четыре года, что Пичаи возглавляет Google , годовая выручка компании выросла с $74,5 млрд до $136 млрд. Стоимость акций корпорации увеличилась более чем в два раза, а рыночная капитализация выросла с $500 млрд до $900 млрд.

Учитывая успешную деятельность Пичаи, предполагается, что инвесторы положительно воспримут изменения в руководстве Alphabet. К тому же, Пейдж и Брин уже давно не участвовали в оперативном управлении компанией.

Пичаи теперь станет единым лидером «цифровой империи» Google .

В открытом письме Брин и Пейдж заявили, что компания не нуждается в двух генеральных директорах и президенте. Они также отметили, что Alphabet является прочно утвердившимся бизнесом, а непрофильные подразделения («Other Bets») эффективно функционируют в качестве независимых компаний.

В целом изменения, судя по всему, были призваны упростить структуру управления компанией.

Напомним, что в ноябре Яндекс также объявил об изменениях в структуре корпоративного управления компанией. В ней появится новый фонд.