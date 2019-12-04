Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж решили выйти из руководства Alphabet
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Брин и Пейдж останутся акционерами и членами совета директоров Alphabet, но больше не будут занимать руководящие посты в холдинге.
Сундар Пичаи был назначен на пост генерального директора Google в 2015 году – сразу после того, как соучредители компании объявили о создании холдинга Alphabet. До этого он отвечал за все продукты корпорации.
За те четыре года, что Пичаи возглавляет Google, годовая выручка компании выросла с $74,5 млрд до $136 млрд. Стоимость акций корпорации увеличилась более чем в два раза, а рыночная капитализация выросла с $500 млрд до $900 млрд.
Учитывая успешную деятельность Пичаи, предполагается, что инвесторы положительно воспримут изменения в руководстве Alphabet. К тому же, Пейдж и Брин уже давно не участвовали в оперативном управлении компанией.
Пичаи теперь станет единым лидером «цифровой империи» Google.
В открытом
В целом изменения, судя по всему, были призваны упростить структуру управления компанией.
Напомним, что в ноябре Яндекс также объявил об изменениях в структуре корпоративного управления компанией. В ней появится новый фонд.
03.12.2019 22:14