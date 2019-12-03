В Киберпонедельник онлайн-продажи в США достигли $9,2 млрд

В Киберпонедельник 2 декабря жители США потратили на онлайн-покупки в интернет-магазинах $9,2 млрд – на 16,5% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Adobe.

На пике распродаж потребители тратили $11 млн каждую минуту, а покупки со смартфонов в этот день впервые превысили отметку в $3 млрд.

При этом итоговые цифры немного не дотянули до ожидаемых значений. Согласно прогнозам Adobe, общий объём онлайн-продаж должен был составить $9,4 млрд, а рост – 19% в годовом сравнении.

Среди самых популярных товаров в этот Киберпонедельник значатся игрушки (Frozen 2 Toys, L.O.L Surprise Dolls, NERF), телевизоры (Samsung TV, Fire TV), наушники Airpods и аэрогрили.

Напомним, что согласно данным Adobe, в Чёрную пятницу 2019 онлайн-продажи в США достигли рекордных $7,4 млрд.

Отчёты Adobe основаны на данных по 55 млн SKU и более чем 1 трлн посещений для 80 из топ-100 онлайн-ретейлеров в США.

Что касается Киберпонедельника, то он считается последним днём праздничных распродаж, стартующих с Дня благодарения и захватывающих Чёрную пятницу.

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