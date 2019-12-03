В Google News сбоит функция подачи заявки на добавление сайта

Издатели Google News жалуются на проблемы при отправке заявки на добавление нового сайта в сервис. Этот вопрос активно обсуждается на форуме Google News Publisher Help .

Так, после отправки заявки выводится оповещение, что запрос принят и будет рассмотрен в течение 1-3 недель. Однако по факту заявка не отправляется.

При возвращении на главную страницу напротив сайта, для которого подавалась заявка, снова отображается сообщение «Request Inclusion into News Index» вместо «Sumbitted».

Насколько эта проблема массовая и с чем связаны трудности с отправкой заявок, на данный момент не известно. В Google пока не прокомментировали ситуацию.