Google об абсолютных и относительных URL для внутренних ссылок

Как известно, адрес ссылки может быть как абсолютным, так и относительным. Абсолютные адреса должны начинаться с указания протокола (например, https://) и содержать имя сайта. Относительные ссылки ведут отсчёт от корня сайта или текущего документа.

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно рекомендуемого формата URL для внутренних ссылок. В частности, что лучше – абсолютные адреса или относительные?

По словам Мюллера, в большинстве случаев неважно, какие URL используются для внутренних ссылок. Он также привёл два сценария, чтобы на примере показать, когда это имеет значение, а когда нет.

Сценарий 1. Идеальная структура сайта

Если сайт имеет идеальную структуру (корректно реализована каноникализация и используется единый домен), то неважно, какие URL-адреса отображаются в ссылках – абсолютные или относительные.

В данном случае Мюллер рекомендует использовать тот формат, который легче внедрить, исходя из CMS.

Сценарий 2. Неидеальная структура сайта

Если структура сайта имеет какие-либо недочёты (а они есть у многих сайтов), то в данном случае лучше использовать абсолютные URL. С их помощью Google сможет найти путь к предпочтительной версии страницы.

Если реализовать абсолютные URL нет возможности, то тогда можно помочь Google найти предпочтительные версии URL, используя атрибут rel=canonical.

Таким образом, в данном сценарии также можно использовать оба формата адреса ссылки.

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 31:33 на видео ниже:

Напомним, ранее Мюллер ответил на вопрос касательно использования UTM-меток во внутренних ссылках.