Google об абсолютных и относительных URL для внутренних ссылок

Как известно, адрес ссылки может быть как абсолютным, так и относительным. Абсолютные адреса должны начинаться с указания протокола (например, https://) и содержать имя сайта. Относительные ссылки ведут отсчёт от корня сайта или текущего документа.

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно рекомендуемого формата URL для внутренних ссылок. В частности, что лучше – абсолютные адреса или относительные?

По словам Мюллера, в большинстве случаев неважно, какие URL используются для внутренних ссылок. Он также привёл два сценария, чтобы на примере показать, когда это имеет значение, а когда нет.

Сценарий 1. Идеальная структура сайта

Если сайт имеет идеальную структуру (корректно реализована каноникализация и используется единый домен), то неважно, какие URL-адреса отображаются в ссылках – абсолютные или относительные.

В данном случае Мюллер рекомендует использовать тот формат, который легче внедрить, исходя из CMS.

Сценарий 2. Неидеальная структура сайта

Если структура сайта имеет какие-либо недочёты (а они есть у многих сайтов), то в данном случае лучше использовать абсолютные URL. С их помощью Google сможет найти путь к предпочтительной версии страницы.

Если реализовать абсолютные URL нет возможности, то тогда можно помочь Google найти предпочтительные версии URL, используя атрибут rel=canonical.

Таким образом, в данном сценарии также можно использовать оба формата адреса ссылки.

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 31:33 на видео ниже:

Напомним, ранее Мюллер ответил на вопрос касательно использования UTM-меток во внутренних ссылках.

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
Google: индексировать весь интернет невозможноGoogle: индексировать весь интернет невозможно
Роль кибербезопасности немного преувеличена - министр ФедоровРоль кибербезопасности немного преувеличена - министр Федоров
Google Optimize запустил два новых правила для улучшения UXGoogle Optimize запустил два новых правила для улучшения UX
Instagram объяснил, как отбирает контент для вкладки ExploreInstagram объяснил, как отбирает контент для вкладки Explore
Google тестирует стрелки рядом с заголовками поисковых сниппетовGoogle тестирует стрелки рядом с заголовками поисковых сниппетов
Блок рекламы


Похожие новости
Google рекомендует при синдикации контента использовать rel=canonicalGoogle рекомендует при синдикации контента использовать rel=canonical
В ЕС начали расследовать, как Google cобирает данныеВ ЕС начали расследовать, как Google cобирает данные
Мнение: апдейт локального алгоритма Google затронул в основном позиции 2 и 3Мнение: апдейт локального алгоритма Google затронул в основном позиции 2 и 3
Google тестирует большее расстояние между сниппетамиGoogle тестирует большее расстояние между сниппетами
Google о ноябрьском апдейте: не спешите винить плохие ссылкиGoogle о ноябрьском апдейте: не спешите винить плохие ссылки
Google почистил выдачу по запросу [Christmas]Google почистил выдачу по запросу [Christmas]
Google Мой бизнес позволил указывать типы выполняемых работGoogle Мой бизнес позволил указывать типы выполняемых работ
Google Photo позволит отмечать людей на снимкахGoogle Photo позволит отмечать людей на снимках
Google: индексировать весь интернет невозможноGoogle: индексировать весь интернет невозможно
AdTech-компания Inform обвинила Google в вытеснении с рекламного рынкаAdTech-компания Inform обвинила Google в вытеснении с рекламного рынка
Последние новости
Подгружаем последние новости