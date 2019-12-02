Google рекомендует при синдикации контента использовать rel=canonical

Команда Google Webmasters заявила в Twitter , что наилучший подход при синдикации контента – использование партнёрами атрибута rel=canonical. Это нужно, чтобы поисковик знал, где находится источник статьи.

При этом в Google отметили, что данный подход помогает, но не гарантирует, что в результатах поиска будет показываться только одна версия контента.

Для разных языковых версий рекомендуется использовать атрибут hreflang.

For syndication, using rel=canonical is the best approach (it doesn't guarantee only one version is shown though). For internationalization, use hreflang instead. — Google Webmasters (@googlewmc) December 2, 2019