Google о ноябрьском апдейте: не спешите винить плохие ссылки
На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно связи между ноябрьским апдейтом и плохими ссылками.
Так, один из специалистов отрасли при проверке сайтов рецептов, пострадавших от обновления Google в ноябре, заметил, что у них были некачественные ссылки, полученные через виджеты рекомендаций и другие тактики линкбилдинга.
Он поинтересовался у Мюллера, нужно ли отклонять эти ссылки, поскольку всё выглядит так, будто Google обесценил их, и теперь эти сайты потеряли свои позиции.
Отвечая на вопрос, Мюллер дважды посоветовал его автору не спешить с выводами о влиянии плохих ссылок. При этом он отметил, что размышляет в общем, а конкретные сайты не анализировал.
«В целом, если вы видите, что с сайтом связан паттерн неестественных ссылок – например, из-за того, что вы занимались линкбилдингом не тем способом, то я бы рекомендовал попытаться всё это убрать, независимо от любых апдейтов», — отметил Мюллер.
Позже он снова вернулся к вопросу о связи между ноябрьским апдейтом и плохими ссылками и добавил:
«Касательно общей ситуации, где вы предполагаете, что апдейт повлиял на ваш сайт из-за указывающих на него ссылок, то в этом месте я бы не спешил с выводами».
Завершая свой ответ, Мюллер отметил: тот факт, что ссылки «странные», не означает, что они негативно влияют на сайт.
Прослушать его ответ можно на видео ниже:
Напомним, ранее Джон Мюллер рассказал, что ноябрьское обновление алгоритмов Google было связано с релевантностью и определением качественных страниц.
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29.11.2019 02:03