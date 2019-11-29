Google о ноябрьском апдейте: не спешите винить плохие ссылки

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно связи между ноябрьским апдейтом и плохими ссылками.

Так, один из специалистов отрасли при проверке сайтов рецептов, пострадавших от обновления Google в ноябре, заметил, что у них были некачественные ссылки, полученные через виджеты рекомендаций и другие тактики линкбилдинга.

Он поинтересовался у Мюллера, нужно ли отклонять эти ссылки, поскольку всё выглядит так, будто Google обесценил их, и теперь эти сайты потеряли свои позиции.

Отвечая на вопрос, Мюллер дважды посоветовал его автору не спешить с выводами о влиянии плохих ссылок. При этом он отметил, что размышляет в общем, а конкретные сайты не анализировал.

«В целом, если вы видите, что с сайтом связан паттерн неестественных ссылок – например, из-за того, что вы занимались линкбилдингом не тем способом, то я бы рекомендовал попытаться всё это убрать, независимо от любых апдейтов», — отметил Мюллер.

Позже он снова вернулся к вопросу о связи между ноябрьским апдейтом и плохими ссылками и добавил:

«Касательно общей ситуации, где вы предполагаете, что апдейт повлиял на ваш сайт из-за указывающих на него ссылок, то в этом месте я бы не спешил с выводами».

Завершая свой ответ, Мюллер отметил: тот факт, что ссылки «странные», не означает, что они негативно влияют на сайт.

Прослушать его ответ можно на видео ниже: