Google почистил выдачу по запросу [Christmas]

На днях англоязычные пользователи заметили, что при поиске по запросу [Christmas] Google возвращает не только информацию о празднике и другие результаты, но и рекламу товаров для взрослых.

Do you let your kids search for [christmas]? pic.twitter.com/auRlrE7bIq

— Barry Schwartz (@rustybrick) November 26, 2019

Однако эта ситуация продлилась недолго. Google оперативно «почистил» выдачу по этому запросу и полностью убрал из неё рекламу.

Теперь в результатах поиска выводится карточка Сети знаний с датой празднования католического Рождества в этом году и панель знаний с дополнительной информацией, которая отображается вверху поисковой выдачи на мобильных устройствах и в правом углу страницы на десктопах. Никакой рекламы на ней больше нет.

Как отмечают западные эксперты, это ещё один пример того, как Google выбирает демонетизировать результаты поиска по некоммерческим запросам. Поисковик также применяет аналогичный подход к некоторым мероприятиям, таким как World Cup.

При этом рекламодатели необязательно настраивали таргетинг с точным соответствием по этому ключевому слову. Показ рекламы мог быть вызван совпадением по широкому соответствию или близким вариантам.

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