Twitter решил пока не удалять неактивные аккаунты

Twitter приостановил свой план по удалению неактивных аккаунтов в связи с беспокойством пользователей по поводу невозможности сохранить учётные записи умерших людей.

Изначально процесс удаления планировалось начать 11 декабря. Однако вчера команда Twitter Support объявила, что сервис не будет удалять неактивные аккаунты до тех пор, пока не найдёт способ сохранить учётные записи умерших.

We’ve heard you on the impact that this would have on the accounts of the deceased. This was a miss on our part. We will not be removing any inactive accounts until we create a new way for people to memorialize accounts.

Twitter Support (@TwitterSupport) November 27, 2019

Перед этим сервис также прояснил, что удаление коснётся только неактивных аккаунтов в ЕС. Когда этот процесс будет запущен, не уточняется.

Согласно Twitter, политика в отношении неактивных аккаунтов, предполагающая удаление таких учётных записей, была всегда, однако должным образом не соблюдалась. Однако в связи с новыми законами о конфиденциальности, такими как GDPR, Twitter начнёт более точно её придерживаться.

В будущем новый подход также может быть расширен на другие регионы мира.

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