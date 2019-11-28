AdTech-компания Inform обвинила Google в вытеснении с рекламного рынка

Американская AdTech-компания Inform Inc. подала иск в суд против Google. В нём она обвинила интернет-гиганта в антиконкурентном поведении на рекламном рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно иску, Google использовал свою доминирующую позицию в поиске и в сегменте мобильных операционных систем, чтобы подорвать конкуренцию на рекламном рынке.

Хотя c 2014 по 2016 год Inform удалось получить более $100 млн дохода, Google фактически лишил её бизнеса, говорится в иске.

«Незаконное и антиконкурентное поведение Google на нескольких взаимосвязанных рынках демонстрирует пугающий марш по направлению к онлайн- и digital-доминированию», — заявила Inform.

В Google отказались от комментариев по этому иску.

Напомним, что ранее Expedia и TripAdvisor обвинили Google в снижении трафика на свои ресурсы.

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