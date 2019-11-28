Аудитория Snapchat в 2019 году вырастет на 14% - прогноз eMarketer

По оценкам аналитической компании eMarketer, мировая аудитория Snapchat в 2019 году вырастет на 14,2% по сравнению с 2018 годом.

eMarketer обновил свой прогноз для мессенджера на 2019-2023 гг, чтобы учесть запуск новых функций и переработанного приложения для Android.

Согласно новому прогнозу, к концу 2019 году количество пользователей Snapchat по всему миру увеличится до 293,01 млн. В предыдущем прогнозе говорилось о 281,27 млн.

Ожидается, что к 2023 году Snapchat прибавит более 63 млн пользователей против 52 млн, которые назывались ранее.

В настоящее время наибольшая доля аудитории мессенджера приходится на США . Здесь проживает 27,4% пользователей сервиса.

Напомним, что ранее в этом месяце Snapchat представил новый формат рекламы, позволяющий использовать видеоролики длиной до 3-х минут.