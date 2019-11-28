Аудитория Snapchat в 2019 году вырастет на 14% - прогноз eMarketer
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eMarketer обновил свой прогноз для мессенджера на 2019-2023 гг, чтобы учесть запуск новых функций и переработанного приложения для Android.
Согласно новому прогнозу, к концу 2019 году количество пользователей Snapchat по всему миру увеличится до 293,01 млн. В предыдущем прогнозе говорилось о 281,27 млн.
Ожидается, что к 2023 году Snapchat прибавит более 63 млн пользователей против 52 млн, которые назывались ранее.
В настоящее время наибольшая доля аудитории мессенджера приходится на США. Здесь проживает 27,4% пользователей сервиса.
Напомним, что ранее в этом месяце Snapchat представил новый формат рекламы, позволяющий использовать видеоролики длиной до 3-х минут.
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Internet и сети
27.11.2019 14:41