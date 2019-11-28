Аудитория Snapchat в 2019 году вырастет на 14% - прогноз eMarketer

По оценкам аналитической компании eMarketer, мировая аудитория Snapchat в 2019 году вырастет на 14,2% по сравнению с 2018 годом.

eMarketer обновил свой прогноз для мессенджера на 2019-2023 гг, чтобы учесть запуск новых функций и переработанного приложения для Android.

Согласно новому прогнозу, к концу 2019 году количество пользователей Snapchat по всему миру увеличится до 293,01 млн. В предыдущем прогнозе говорилось о 281,27 млн.

Ожидается, что к 2023 году Snapchat прибавит более 63 млн пользователей против 52 млн, которые назывались ранее.

В настоящее время наибольшая доля аудитории мессенджера приходится на США. Здесь проживает 27,4% пользователей сервиса.

Напомним, что ранее в этом месяце Snapchat представил новый формат рекламы, позволяющий использовать видеоролики длиной до 3-х минут.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google тестирует новый рекламный блок для сервисов по аренде автоGoogle тестирует новый рекламный блок для сервисов по аренде авто
Тим Бернерс-Ли нашёл способ «починить» интернетТим Бернерс-Ли нашёл способ «починить» интернет
Google Optimize запустил два новых правила для улучшения UXGoogle Optimize запустил два новых правила для улучшения UX
Instagram объяснил, как отбирает контент для вкладки ExploreInstagram объяснил, как отбирает контент для вкладки Explore
Google тестирует стрелки рядом с заголовками поисковых сниппетовGoogle тестирует стрелки рядом с заголовками поисковых сниппетов
Блок рекламы


Похожие новости
Snapchat позволил запускать видеорекламу длиной до 3-х минутSnapchat позволил запускать видеорекламу длиной до 3-х минут
Google тестирует новое оформление блока с прогнозом погодыGoogle тестирует новое оформление блока с прогнозом погоды
Alphabet отчитался о снижении прибыли на 23% в III квартале 2019 годаAlphabet отчитался о снижении прибыли на 23% в III квартале 2019 года
IAB: рынок онлайн-рекламы в США в I половине 2019 года вырос на 16,9%IAB: рынок онлайн-рекламы в США в I половине 2019 года вырос на 16,9%
Pinterest: что пользователи ищут на тему зимних праздников в 2019 годуPinterest: что пользователи ищут на тему зимних праздников в 2019 году
Snapchat запустил динамическую рекламуSnapchat запустил динамическую рекламу
Pinterest выяснил, что пользователи ищут в преддверии Хэллоуина 2019Pinterest выяснил, что пользователи ищут в преддверии Хэллоуина 2019
Zenith: в 2019 году реклама в соцсетях впервые обойдёт печатную по расходамZenith: в 2019 году реклама в соцсетях впервые обойдёт печатную по расходам
eMarketer: Google доминирует на рынке поиска в США, но Amazon сокращает разрывeMarketer: Google доминирует на рынке поиска в США, но Amazon сокращает разрыв
Google: самые популярные костюмы для Хэллоуина в 2019 годуGoogle: самые популярные костюмы для Хэллоуина в 2019 году
Последние новости
Подгружаем последние новости