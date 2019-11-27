Twitter начнёт удалять неактивные учётные записи

Twitter предупредил пользователей, что начнёт удалять аккаунты, неактивные более 6 месяцев, и освобождать никнеймы.

More on Twitter's action on inactive accounts: The company is clawing back accounts that have been inactive for more than *six months*, which is likely a very large number. Inactive = user hasn't *logged in*. Seeking clarification on what happens to useful/fun bot accounts. — Dave Lee (@DaveLeeBBC) November 26, 2019

Этот процесс будет начат после 11 декабря. При этом он будет длиться несколько месяцев — Twitter не планирует удалять все неактивные учётные записи в один заход.

В компании отметили, что предстоящая «чистка» призвана сделать так, чтобы пользователи могли получать в сервисе «более точную и надёжную информацию».

С другой стороны, те пользователи, которые потеряли свои учётные данные, могут лишиться своих публикаций. Это также актуально для популярных аккаунтов, которые давно не публиковали обновления, но имеют некоторую культурную или практическую ценность.

C политикой Twitter в отношении неактивных учётных записей можно ознакомиться здесь .