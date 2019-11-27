Google тестирует стрелки рядом с заголовками поисковых сниппетов

Google тестирует небольшое изменение в оформлении результатов поиска – стрелки рядом с заголовками сниппетов. Нововведение заметил SEO-специалист из Канады Сергей Алаков.

Google is testing little arrows in search results. The arrwos clearly point to listing titles and away from URLs and Ad lables. Imho, this is aimed at increasing ads' CTR. cc:@rustybrick pic.twitter.com/TaGuR8zwyz

— Sergey Alakov (@sergey_alakov) November 26, 2019

По мнению Сергея, это изменение призвано повысить CTR рекламных объявлений, отвлекая внимание пользователей от соответствующего ярлыка и направляя его на заголовок сниппета.

Тестирование проводится в ограниченном масштабе.

Напомним, что в этом месяце Google активно экспериментирует с оформлением поисковой выдачи.

Среди тестов, проводимых в ноябре, значатся функция превью для рецептов в результатах поиска, группировка нескольких результатов из одного домена в общем блоке, удаление обычного сниппета сайта из выдачи при показе блока с ответом и карусели изображений в блоках локальной выдачи.

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