Google Optimize запустил два новых правила для улучшения UX

Google Optimize теперь может понимать, когда пользователь вернулся на сайт, и обеспечивать более согласованный опыт взаимодействия. Для этого сервис добавил два новых правила Google Ads rule и UTM parameter rule .

Если в рамках маркетинговой кампании используется реклама в Google Ads, то c помощью Optimize можно создать пользовательскую страницу с информацией о скидке, а затем добавить на неё правило Google Ads, чтобы эта страница показывалась тем людям, которые впервые попали на сайт из рекламных объявлений.

Независимо от того, сколько других страниц сайта посетят эти пользователи, или сколько раз они вернуться на него в течение 24 часов, Optimize каждый раз покажет им пользовательскую страницу.

Ещё одно правило, UTM parameter rule, предназначено для email-рассылок. После создания пользовательской страницы с информацией о скидке нужно будет добавить в URL параметр utm-campaign со значением «holiday sale». Затем в Optimize нужно будет добавить правило UTM parameter rule для «holiday sale».

Optimize будет использовать этот параметр для показа пользовательской страницы с информацией о скидке каждый раз, когда люди, получившие рассылку, будут посещать сайт.

UTM parameter rule также можно использовать в рекламных кампаниях, управляемых с помощью Display & Video 360 и Search Ads 360, а также в любых других кампаниях, которые поддерживают UTM-параметры.

Новые правила уже доступны для использования в Optimize и Optimize 360.