Snapchat позволил запускать видеорекламу длиной до 3-х минут

Snapchat представил новый формат рекламы, который представляет собой видеоролики длиной до 3-х минут. Он получил название Extended Play Commercials.

Рекламу этого формата пользователи могут пропускать спустя 6 секунд после начала просмотра. Более длинные видео будут отображаться как объявления формата mid-roll – аналогично роликам меньшей длины.

Новый формат призван предоставить рекламодателям возможность рассказать более длинную историю вовлечённым зрителям.

Extended Play Commercials на данный момент запущены в режиме закрытой беты. Участники тестирования могут найти новый формат в Snapchat Ads Manager.

Когда этот формат будет запущен для всех рекламодателей, в компании не уточнили.

Напомним, что Snapchat анонсировал запуск видеорекламы длительностью до 3-х минут в сентябре.