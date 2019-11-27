Snapchat позволил запускать видеорекламу длиной до 3-х минут
Snapchat
Рекламу этого формата пользователи могут пропускать спустя 6 секунд после начала просмотра. Более длинные видео будут отображаться как объявления формата mid-roll – аналогично роликам меньшей длины.
Новый формат призван предоставить рекламодателям возможность рассказать более длинную историю вовлечённым зрителям.
Extended Play Commercials на данный момент запущены в режиме закрытой беты. Участники тестирования могут найти новый формат в Snapchat Ads Manager.
Когда этот формат будет запущен для всех рекламодателей, в компании не уточнили.
Напомним, что Snapchat анонсировал запуск видеорекламы длительностью до 3-х минут в сентябре.
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