Как быстро Google индексирует JS-контент - исследование

После того, как Googlebot начал работать на базе последней версии Chrome , поисковик стал быстрее индексировать JavaScript-контент. Однако задержки в его обработке по-прежнему остаются. Какой они длительности и как отличаются в зависимости от типа ресурса, выяснили в компании Onely.

Для этого специалисты Onely проанализировали выборку из 50+ популярных сайтов. Их файлы Sitemap отслеживались ежедневно на предмет добавления новых страниц. Среди этих сайтов значились Ikea, T-Mobile, EventBrite, Reuters и TrustPilot.

Все недавно добавленные страницы отслеживались, чтобы увидеть, были ли они проиндексированы, а также, был ли проиндексирован JavaScript.

Как показали результаты исследования, около 60% JS-контента индексируется в течение 24 часов после индексации HTML.

При этом у 32% изученных страниц JS-контент оставался непроиндексированным даже спустя месяц.

Как быстро Google индексирует такой контент? Зависит от конкретного сайта:

В таблице выше мы видим, что Google быстро индексирует JS-контент таких новостных ресурсов, как The New York Post и Reuters (задержка составляет менее 30 мин).

При этом по другим новостным сайтам, таким как Daily Star и NBCNews, задержки намного больше.

В целом в ходе исследования не было получено никаких доказательств того, что Google отдаёт приоритет новостным сайтам при индексации JavaScript по сравнению с другими типами сайтов.

Интернет-магазины, у которых страницы товаров индексируются в первую очередь, обычно ранжируются выше. Поэтому, если JS-описания товаров оперативно не обрабатываются, то за время задержки конкуренты могут занять топовые позиции по популярным запросам.

Google не индексирует весь JS-контент

Исследователи также проанализировали случайную выборку URL из популярных e-commerce и новостных сайтов. Результаты показали, что у 25% этих URL JavaScript-контент не индексировался.

Индексация JS может срываться по разным причинам, а может и вовсе не происходить.

Что делать при проблемах с индексацией JS

Чтобы выяснить, насколько быстро Google индексирует JS-контент, можно создавать выборку страниц, опубликованных, к примеру, 2 недели назад, а затем использовать команду site:{URL} “{фрагмент}”, где URL – это страница, а «фрагмент» — фрагмент, генерируемый с помощью JS.

Если Google не может оперативно индексировать JS-контент сайта или не индексирует его совсем, важно установить причину, поскольку это может быть более масштабная проблема с JavaScript SEO, которая может приводить к снижению органического трафика.