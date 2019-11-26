AdSense внёс изменения в работу объявлений-заставок
Google AdSense
На основе проведённых экспериментов сервис решил ограничить частоту показа таких объявлений из расчёта на одного пользователя для поддержания хорошего UX. Теперь они будут показываться один раз в час для каждого сайта.
При этом, если раньше заставки показывались пользователям только между загрузкой страниц на одном и том же сайте, то теперь они также будут выводиться при переходе на другой ресурс.
Чтобы оценить эффективность заставок для своего сайта, нужно настроить автоматизированные объявления и активировать соответствующую опцию.
Подробнее о форматах автообъявлений, включая заставки, можно прочитать в
Напомним, что в октябре AdSense запустил улучшенную версию автоматизированных объявлений, которые теперь стало проще использовать и настраивать.
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