AdSense внёс изменения в работу объявлений-заставок

Google AdSense внёс два изменения в работу объявлений-заставок, призванных улучшить их эффективность.

На основе проведённых экспериментов сервис решил ограничить частоту показа таких объявлений из расчёта на одного пользователя для поддержания хорошего UX. Теперь они будут показываться один раз в час для каждого сайта.

При этом, если раньше заставки показывались пользователям только между загрузкой страниц на одном и том же сайте, то теперь они также будут выводиться при переходе на другой ресурс.

Чтобы оценить эффективность заставок для своего сайта, нужно настроить автоматизированные объявления и активировать соответствующую опцию.

Подробнее о форматах автообъявлений, включая заставки, можно прочитать в Справке.

Напомним, что в октябре AdSense запустил улучшенную версию автоматизированных объявлений, которые теперь стало проще использовать и настраивать.



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