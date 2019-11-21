В Картах Google появится возможность подписки на местных экспертов

Карты Google запускают тестирование новой функции, которая позволит пользователям подписываться на участников программы «Местные эксперты», чтобы видеть их рекомендации.

Самые популярные местные эксперты, определяемые по количеству полученных ими баллов и уровней, будут отображаться на вкладке «Для вас» внизу экрана приложения Карт.

Среди тестовых городов значатся Лондон, Мехико, Нью-Йорк, Бангкок, Дели, Осака, Токио, Сан-Франциско и Сан-Пауло.

В настоящее время в программе «Местные эксперты» принимают участие более 120 млн пользователей из 24 тыс. населённых пунктов по всему миру.

Напомним, что Google добавил игровые элементы в программу «Местные эксперты» — баллы, уровни и значки — в 2015 году.

А ранее в этом месяце Карты Google позволили управлять публичным профилем с мобильного устройства.

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