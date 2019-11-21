В Картах Google появится возможность подписки на местных экспертов
Карты Google
Самые популярные местные эксперты, определяемые по количеству полученных ими баллов и уровней, будут отображаться на вкладке «Для вас» внизу экрана приложения Карт.
Среди тестовых городов значатся Лондон, Мехико, Нью-Йорк, Бангкок, Дели, Осака, Токио, Сан-Франциско и Сан-Пауло.
В настоящее время в программе «Местные эксперты» принимают участие более 120 млн пользователей из 24 тыс. населённых пунктов по всему миру.
Напомним, что Google добавил игровые элементы в программу «Местные эксперты» — баллы, уровни и значки — в 2015 году.
А ранее в этом месяце Карты Google позволили управлять публичным профилем с мобильного устройства.
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21.11.2019 01:20