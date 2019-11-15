Instagram расширил тестирование функции, скрывающей лайки, на весь мир

Instagram начал тестировать функцию, скрывающую лайки, по всему миру.

Те пользователи, которые вошли в тестовую выборку, больше не будут видеть счётчики лайков под постами. При этом они смогут видеть, сколько отметок «Нравится» получили их собственные записи.

В интерфейсе сервиса также появится оповещение о тестировании.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2

— Instagram (@instagram) November 14, 2019

Как сообщалось ранее, отказ от лайков призван сделать больший акцент на самом контенте, а не на полученных им отметках «Нравится». При этом лайки важны для блогеров: они позволяют показать, насколько ценен их контент, рекламодателям и потенциальным партнёрам.

Instagram понимает это и активно работает над другими способами, с помощью которых создатели контента смогут донести свою ценность до партнёров.

In addition, we understand that like counts are important for many creators, and we are actively thinking through ways for creators to communicate value to their partners.

— Instagram (@instagram) November 14, 2019

Напомним, что впервые о новой функции, скрывающей лайки, стало известно в апреле. Она была обнаружена в коде приложения. Позже, на конференции F8 в мае, представитель Instagram объявил о начале её тестирования в Канаде. Затем компания расширила тест ещё на несколько стран — Ирландию, Италию, Японию, Бразилию, Австралию и Новую Зеландию, а на прошлой неделе – на США.

Согласно Instagram, в названных выше странах пользователи восприняли новый тест положительно.

Facebook тоже тестирует аналогичную функцию – пока только в Австралии.

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