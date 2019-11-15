Instagram начал в тестовом режиме скрывать лайки во всем мире

Instagram начал в тестовом режиме скрывать лайки во всем мире

Ранее Instagram проводил тестовое скрытие лайков лишь в ряде стран — и оно принесло положительные отклики, так что соцсеть решила распространить тестирование — на весь мир. В тестировании участвуют лишь определенные пользователи — они, как отмечает Instagram, больше не будут видеть общее количество лайков и просмотров под чужими фотографиями и видео в ленте

О планах протестировать отключение счетчика лайков Instagram сообщил весной текущего года; такое изменение, по задумке соцсети, смотивировало бы пользователей больше внимания уделять контенту, а не погоне за лайками.

While the feedback from early testing in Australia, Brazil, Canada, Ireland, Italy, Japan and New Zealand has been positive, this is a fundamental change to Instagram, and so we’re continuing our test to learn more from our global community.

— Instagram (@instagram) November 14, 2019

Тест скрытия счетчика лайков сначала проходил в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии, а теперь был распространен на весь мир. Согласно представителям Instagram, они понимают, что есть авторы, которые нуждаются в подсчете лайков, например те, что зарабатывают на рекламных публикациях, и думают над способами решения данной проблемы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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