Googlebot рендерит страницу в среднем за 5 секунд после сканирования

На сегодняшний день медианное время между сканированием и окончанием рендеринга страницы поисковым роботом Googlebot составляет 5 секунд. Об этом заявил сотрудник поиска Мартин Сплитт на Chrome Dev Summit 2019.

При этом даже 90-й процентиль делается «за считанные минуты». Ранее (ещё год назад) задержка могла составлять около недели.

Сотрудник Google Илья Григорик поделился этой информацией в Twitter, добавив, что «Googlebot любит JS».

Hot off the press at #cds2019.. Median time for Googlebot to render (exec JS, etc): 5s! 90th percentile: minutes. tl;dr: Googlebot ?? JS. pic.twitter.com/ImIGrQnVZk

— Ilya Grigorik (@igrigorik) November 13, 2019

Позже Сплитт также поделился дополнительными деталями по этому вопросу в Twitter. Так, один из специалистов спросил:

«1. Включаете ли вы HTML + CSS сайты в этот расчёт? 2. Есть ли значимая задержка между фазой рендеринга и индексации? 3. Что влияет на то, как долго страница остаётся в очереди рендеринга?».

Сплитт ответил так:

«1. Да. Это не имеет значения для времени нахождения в очереди. 2. Нет. 3. Ничего практически значимого для вебмастеров».

https://twitter.com/g33konaut/status/1194636117946990592

Ниже — видеозапись доклада Сплитта. Об изменениях во времени рендеринга страниц он говорит, начиная с отметки 8:01:

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