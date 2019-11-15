Googlebot рендерит страницу в среднем за 5 секунд после сканирования
На сегодняшний день медианное время между сканированием и окончанием рендеринга страницы поисковым роботом Googlebot составляет 5 секунд. Об этом заявил сотрудник поиска Мартин Сплитт на Chrome Dev Summit 2019.
При этом даже 90-й процентиль делается «за считанные минуты». Ранее (ещё год назад) задержка могла составлять около недели.
Сотрудник Google Илья Григорик поделился этой информацией в Twitter, добавив, что «Googlebot любит JS».