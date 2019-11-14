Фредерик Дубут возглавил команду ранжирования Bing
Фредерик Дубут, который занимал пост тимлида команды по борьбе с веб-спамом Bing, получил повышение. Теперь он руководитель всего подразделения, которое отвечает за ранжирование в Bing.
Some professional news — I am super excited to share that I am now PM Lead for the @Bing Core Ranking team ? I'll keep working closely with my colleagues fighting webspam but will now focus more on building the ML models that return the results that best satisfy our users.
По словам Дубута, на новой позиции он продолжит тесно работать с теми коллегами, которые занимаются борьбой с веб-спамом, но теперь основной его задачей будет построение ML-моделей для предоставления тех результатов поиска, которые лучше всего удовлетворяют потребности пользователей.
Отметим, что Bing занимает второе место после Google на рынке поиска в США. По данным StatCounter, в октябре доля Bing по всем платформам составляла 6,33%, на десктопах – 11,63%.
Напомним также, что ранее в этом месяце Bing объявил о вводе санкций за нарушения, связанные с «неорганической структурой сайтов».