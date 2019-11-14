Фредерик Дубут возглавил команду ранжирования Bing

Фредерик Дубут, который занимал пост тимлида команды по борьбе с веб-спамом Bing, получил повышение. Теперь он руководитель всего подразделения, которое отвечает за ранжирование в Bing.

Some professional news — I am super excited to share that I am now PM Lead for the @Bing Core Ranking team ? I'll keep working closely with my colleagues fighting webspam but will now focus more on building the ML models that return the results that best satisfy our users.

— Fr?d?ric Dubut ? SMX East (@CoperniX) November 12, 2019

По словам Дубута, на новой позиции он продолжит тесно работать с теми коллегами, которые занимаются борьбой с веб-спамом, но теперь основной его задачей будет построение ML-моделей для предоставления тех результатов поиска, которые лучше всего удовлетворяют потребности пользователей.

Отметим, что Bing занимает второе место после Google на рынке поиска в США. По данным StatCounter, в октябре доля Bing по всем платформам составляла 6,33%, на десктопах – 11,63%.

Напомним также, что ранее в этом месяце Bing объявил о вводе санкций за нарушения, связанные с «неорганической структурой сайтов».

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