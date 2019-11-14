WordPress представила функцию платной подписки на контент
CMS-платформа WordPress
Новая функция доступна для издателей, использующих WordPress на платной основе, а также для WP-сайтов с собственным хостингом, которые используют Jetpack.
С помощью этой функции издатели смогут взимать ежемесячную оплату с пользователей, оплату за доступ к еженедельной рассылке, ранний доступ к эксклюзивному контенту, членские взносы и т.п.
Новая функциональность запущена в сотрудничестве с платёжным процессором Stripe. Это значит, что перед использованием Reccuring Payments владельцу сайта также нужно будет завести собственный аккаунт в Stripe. Затем нужно будет перейти на страницу «
Используя Reccuring Payments, издатели смогут создать столько тарифных планов, сколько пожелают, – включая те, что поддерживают разные валюты, частоту платежей и т.п.
При этом пользователи, оформившие подписку, смогут отменить её в любой момент через свой WordPress-аккаунт.
По
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
14.11.2019 14:50