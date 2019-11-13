Chrome начнёт предупреждать пользователей о медленных страницах

Команда Google Chrome заявила, что работает над добавлением в браузер пометок о скорости загрузки страницы. Это обновление призвано поощрить быстрые сайты и побудить вебмастеров улучшать скорость загрузки своих ресурсов.

В какой форме будут реализованы эти пометки, в Chrome пока не решили. Разработчики хотят протестировать несколько вариантов, чтобы определить, какой из них окажется наиболее полезным для пользователей.

На первом этапе Chrome будет определять сайты, созданные таким образом, который вызывает замедление их скорости загрузки. Также будут анализироваться прошлые задержки.

На следующем этапе планируется также определять, когда страница может медленно загружаться для конкретного пользователя, исходя из его устройства и условий сети.

На данный момент у разработчиков есть три варианта того, как можно информировать пользователей о скорости загрузки:

  • экран загрузки (заставка),
  • индикатор загрузки в виде строки,
  • контекстное меню для ссылок.

Последний вариант позволит пользователям получить представление об обычной скорости загрузки сайта. В результате они будут понимать, насколько быстро работает сайт, ещё до того, как на него перейти.

Внедрение новых индикаторов будет осуществляться постепенно. Долгосрочная цель Google – определить способ обозначения сайтов с хорошим UX, что также может включать в себя и другие сигналы помимо скорости загрузки.

Подводя итог, в Google пообещали держать в курсе продвижений в этом направлении и порекомендовали владельцам сайтов не медлить с оптимизацией их ресурсов.

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