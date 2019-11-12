YouTube не будет блокировать аккаунты, не приносящие дохода

10 ноября YouTube опубликовал обновлённые Условия использования сервиса, которые вступят в силу 10 декабря.

После ознакомления с документом пользователей обеспокоил раздел, связанный с временной блокировкой и удалением аккаунтов. В частности, на основании используемых в нём формулировок они решили, что YouTube будет блокировать аккаунты, не приносящие ему доход. Однако в Google заверили, что это не так.

Так, в подразделе «Удаление аккаунта со стороны YouTube из-за изменений в сервисе» говорится, что:

«YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему сервису или его части, если сочтёт, что предоставление Вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла».

Исходя из этого, пользователи решили, что если они используют блокировщики рекламы или их аккаунт/канал не получает определённого дохода от рекламы (т.е. не приносит ожидаемого дохода YouTube), то он будет заблокирован.

В ответ на сообщения об этом в СМИ и активные обсуждения на различных площадках в Google прояснили, что на самом деле информация в этом разделе относится к собственным сервисам компании и не имеет отношения к аккаунтам пользователей. Почему компания поместила этот текст в раздел, посвящённый блокировке аккаунтов, осталось непонятным.

При этом в Google отметили, что эта часть соглашения вообще не менялась, и тот же текст содержался и в предыдущей версии документа.

Этот текст также не имеет отношения к тому, как YouTube «работает с авторами контента, их правами на их работы или их правом на монетизацию». Он означает, что Google может удалить определённые функции, если компании станет невыгодно их поддерживать. В частности, речь идёт об «устаревших» или «малоиспользуемых» функциях, а не аккаунтах пользователей, дополнительно разъяснили в YouTube:

Таким образом, хотя целью обновления Условий использования сервиса было сделать их более простыми для чтения и понимания, некоторые части документа по-прежнему требуют пересмотра, так как сбивают с толку пользователей.