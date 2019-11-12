YouTube не будет блокировать аккаунты, не приносящие дохода
10 ноября YouTube опубликовал обновлённые Условия использования сервиса, которые вступят в силу 10 декабря.
После ознакомления с
Так, в подразделе «Удаление аккаунта со стороны YouTube из-за изменений в сервисе» говорится, что:
«YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему сервису или его части, если сочтёт, что предоставление Вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла».
Исходя из этого, пользователи решили, что если они используют блокировщики рекламы или их аккаунт/канал не получает определённого дохода от рекламы (т.е. не приносит ожидаемого дохода YouTube), то он будет заблокирован.
В ответ на сообщения об этом в СМИ и активные обсуждения на различных площадках в Google прояснили, что на самом деле информация в этом разделе относится к собственным сервисам компании и не имеет отношения к аккаунтам пользователей. Почему компания поместила этот текст в раздел, посвящённый блокировке аккаунтов, осталось непонятным.
При этом в Google отметили, что эта часть соглашения вообще не менялась, и тот же текст содержался и в предыдущей версии документа.
Этот текст также не имеет отношения к тому, как YouTube «работает с авторами контента, их правами на их работы или их правом на монетизацию». Он означает, что Google может удалить определённые функции, если компании станет невыгодно их поддерживать. В частности, речь идёт об «устаревших» или «малоиспользуемых» функциях, а не аккаунтах пользователей, дополнительно разъяснили в YouTube:
Таким образом, хотя целью обновления Условий использования сервиса было сделать их более простыми для чтения и понимания, некоторые части документа по-прежнему требуют пересмотра, так как сбивают с толку пользователей.
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12.11.2019 09:53