DuckDuckGo присоединился к консорциуму W3C

Анонимный поисковик DuckDuckGo присоединился к World Wide Web Consortium (W3C) — организации, которая разрабатывает и внедряет технологические стандарты для Всемирной паутины.

Офис DuckDuckGo

В качестве одного из членов консорциума DuckDuckGo планирует участвовать в разработке веб-стандартов с учётом конфиденциальности в рамках своей миссии по повышению уровня доверия в интернете.

We're delighted to have joined the World Wide Web Consortium (@w3c), contributing to global standards with privacy in mind as part of our mission to raise the standard of trust online.https://t.co/BXniTRoYWX

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) November 11, 2019

По мнению экспертов, присоединение к консорциуму компании, ориентированной на защиту конфиденциальности, может повлиять на направленность будущих стандартов и даже привести к пересмотру существующих стандартов.

Напомним, что в сентябре DuckDuckGo опубликовал ролик, в котором рассказал о нарушениях конфиденциальности в Google и Facebook.

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