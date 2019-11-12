Google уличили в сборе данных о здоровье «миллионов американцев»

Издание The Wall Street Journal выяснило, что Google собирает данные о здоровье «миллионов американцев» для медицинского проекта под кодовым названием «Соловей». Проект охватывает 21 штат, но ни врачи, ни пациенты о сборе персональных данных не знали.

В рамках проекта Google сотрудничает с некоммерческой организацией Ascension – второй по величине системой здравоохранения в США.

Компания собирает диагнозы, записи о госпитализации, результаты анализов и другие данные пациентов. Эти сведения используются для создания новой поисковой системы, призванной облегчить врачам поиск информации об их подопечных.

После того, как информация о проекте появилась в СМИ, компания Ascension заявила, что её работа с Google полностью согласуется с законодательством США о конфиденциальности.

Позже Google также опубликовал заявление, в котором отметил, что данные пациентов не объединяются и не будут объединяться с любыми другими данными о потребителях.

«Понятно, что люди хотят задавать вопросы о нашей работе с Ascension. Мы гордимся той важной работой, которую мы выполняем как партнёр по облачным технологиям для медицинских компаний», — говорится в заявлении корпорации.

Проект «Соловей» находится в работе минимум с февраля. В рамках проекта Ascension отправляет медицинские карты пациентов на облачные сервера Google, а разрабатываемый компанией поисковый сервис позволяет врачам видеть полную информацию по их пациентам, включая отсканированные документы.

Согласно американскому законодательству, медицинские учреждения могут делиться данными пациентов с третьими сторонами без оповещения, если это делается с целью улучшить их работу. При этом сотрудники Ascension сами подняли вопрос о конфиденциальности медицинских данных пациентов внутри организации.

Новая поисковая система запущена в отдельных госпиталях Ascension в двух штатах – Флориде и Техасе. К концу этого года Google также планирует запустить этот сервис в филиалах Ascension в Мичигане и Теннесси.

Напомним, что впервые о поисковой системе Google для медицинских учреждений стало известно в начале этого месяца. О работе над ней рассказал глава Google Health Дэвид Файнберг (David Feinberg) на конференции HLTL в Лас-Вегасе.

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