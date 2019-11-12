Google уличили в сборе данных о здоровье «миллионов американцев»
Издание The Wall Street Journal
В рамках проекта Google сотрудничает с некоммерческой организацией Ascension – второй по величине системой здравоохранения в США.
Компания собирает диагнозы, записи о госпитализации, результаты анализов и другие данные пациентов. Эти сведения используются для создания новой поисковой системы, призванной облегчить врачам поиск информации об их подопечных.
После того, как информация о проекте появилась в СМИ, компания Ascension
Позже Google также
«Понятно, что люди хотят задавать вопросы о нашей работе с Ascension. Мы гордимся той важной работой, которую мы выполняем как партнёр по облачным технологиям для медицинских компаний», — говорится в заявлении корпорации.
Проект «Соловей» находится в работе минимум с февраля. В рамках проекта Ascension отправляет медицинские карты пациентов на облачные сервера Google, а разрабатываемый компанией поисковый сервис позволяет врачам видеть полную информацию по их пациентам, включая отсканированные документы.
Согласно американскому законодательству, медицинские учреждения могут делиться данными пациентов с третьими сторонами без оповещения, если это делается с целью улучшить их работу. При этом сотрудники Ascension сами подняли вопрос о конфиденциальности медицинских данных пациентов внутри организации.
Новая поисковая система запущена в отдельных госпиталях Ascension в двух штатах – Флориде и Техасе. К концу этого года Google также планирует запустить этот сервис в филиалах Ascension в Мичигане и Теннесси.
Напомним, что впервые о поисковой системе Google для медицинских учреждений стало известно в начале этого месяца. О работе над ней рассказал глава Google Health Дэвид Файнберг (David Feinberg) на конференции HLTL в Лас-Вегасе.
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Internet и сети
12.11.2019 09:50