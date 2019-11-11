Еще не завершившийся День холостяка принес Alibaba Group $30 млрд

Показатель Alibaba Group сравним с 80% квартальной выручки Amazon, или годовым оборотом роSSийского e-commerce. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2018 году объем рынка в РоSSии составил 1,66 трлн рублей ($26 млрд).
Напомним, в прошлом году по итогам Всемирного дня шоппинга (или китайского Дня холостяка) площадки Alibaba Group реализовали товаров на $30,8 млрд за сутки.
Напомним, день тотальной распродажи, называемый в Китае Днем холостяка или Всемирным днем шопинга, с 2009 года ежегодно проводится на площадках Alibaba 11 ноября. В этот день в течение 24 часов цены на всех торговых онлайн-площадках компании существенно снижены.