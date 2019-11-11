Еще не завершившийся День холостяка принес Alibaba Group $30 млрд

Китайская Alibaba Group во время крупнейшей распродажи 11 ноября за неполные сутки реализовала товаров более чем на $30 млрд.

При этом в первый час после старта продаж компания заработала на всех своих площадках $12 млрд. По сравнению с прошлогодними результатами, продажи выросли на 32%.

One hour after midnight on 11.11, total GMV is US$12.01 billion #Double11 pic.twitter.com/SK4oqF4e2r — Alibaba Group (@AlibabaGroup) November 10, 2019

Показатель Alibaba Group сравним с 80% квартальной выручки Amazon, или годовым оборотом роSSийского e-commerce. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2018 году объем рынка в РоSSии составил 1,66 трлн рублей ($26 млрд).

Напомним, в прошлом году по итогам Всемирного дня шоппинга (или китайского Дня холостяка) площадки Alibaba Group реализовали товаров на $30,8 млрд за сутки.

Напомним, день тотальной распродажи, называемый в Китае Днем холостяка или Всемирным днем шопинга, с 2009 года ежегодно проводится на площадках Alibaba 11 ноября. В этот день в течение 24 часов цены на всех торговых онлайн-площадках компании существенно снижены.