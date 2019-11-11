Еврокомиссар по конкуренции не уверена, что раздробление Big Tech решит проблемы

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер считает, что время для раздробления крупных технологических компаний, таких как Google и Facebook, пока не пришло. Об этом она заявила на конференции Web Summit в Лиссабоне.

«С точки зрения конкуренции, возможна ситуация, когда раздробление компании будет единственным решением для борьбы с незаконным поведением. Однако у нас нет такого случая прямо сейчас. Я не исключаю, что это может произойти, но на данный момент у нас нет такой большой проблемы, чтобы разделение компании было бы решением», — отметила Вестагер.

Хотя еврокомиссар признаёт наличие ряда проблем, требующих решения, она не уверена, что уменьшение размера технологических компаний – это жизнеспособный подход. Здесь она провела аналогию с мифическим существом – Гидрой, с которой сражался Геракл:

«Когда ты отрубаешь одну голову, то вырастает одна, две или семь. Поэтому существует опасность, что вы не решите проблему, а лишь приумножите её».

Вестагер также отметил, что её готовность конфронтировать с IT-компаниями не связана с антиамериканскими настроениями, как заявляет Трамп и другие политики. Скорее, она считает, что рыночная сила, накопленная этими компаниями, ограничивает способность более мелких фирм конкурировать и внедрять инновации.

Еврокомиссар также хотела бы, чтобы компании не ограничивались словами, а принимали более активные действия по решению проблем.

Что касается политической рекламы, то она одобрила решение Twitter отказаться от размещения таких объявлений и поинтересовалась, почему Facebook не может сделать то же самое.

Помимо этого, она также спросила, почему многие платформы готовы мириться с оскорбительным поведением и призвала главу Facebook Марка Цукерберга к усилению борьбы с нарушениями.

В ходе своего выступления Вестагер также одобрила более активную роль в регулировании технологических компаний со стороны властей США.

Отметим, что в октябре Европейская комиссия повторно избрала Маргрете Вестагер на пост еврокомиссара по вопросам конкуренции, который она будет занимать ещё 5 лет. Помимо антимонопольного регулирования, теперь она также будет отвечать за регулирование в области искусственного интеллекта.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Законопроект о криптовалютных активах вводит определение базовых понятий, связанных с криптосферой, - ЖмеренецкийЗаконопроект о криптовалютных активах вводит определение базовых понятий, связанных с криптосферой, - Жмеренецкий
Google: мы не используем поведенческие метрики в ранжированииGoogle: мы не используем поведенческие метрики в ранжировании
Зарубежные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма GoogleЗарубежные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма Google
TripAdvisor и Expedia обвинили Google в снижении трафика на свои ресурсыTripAdvisor и Expedia обвинили Google в снижении трафика на свои ресурсы
Google тестирует карусели изображений в блоках локальной выдачиGoogle тестирует карусели изображений в блоках локальной выдачи
Блок рекламы


Похожие новости
В Google снова появились проблемы с расширенными результатами для рецептовВ Google снова появились проблемы с расширенными результатами для рецептов
У Nimses финансовые проблемы. Сотрудникам не выплачивают зарплаты
TechCrunch: новая инициатива Facebook по модерации контента — фейк
IAB Tech Lab выступила с альтернативой cookiе-файлам в браузереIAB Tech Lab выступила с альтернативой cookiе-файлам в браузере
SEL: в Google остаются проблемы с бизнес-профилями компанийSEL: в Google остаются проблемы с бизнес-профилями компаний
В Google снова появились проблемы с индексацией новостных сайтовВ Google снова появились проблемы с индексацией новостных сайтов
Министерство юстиции США открыло расследование в отношении Big TechМинистерство юстиции США открыло расследование в отношении Big Tech
TechCrunch: Почему сложно доверять новой криптовалюте от Facebook
Издатели AdSense массово жалуются на проблемы с показом объявленийИздатели AdSense массово жалуются на проблемы с показом объявлений
Марк Цукерберг: «Разделение Facebook, WhatsApp и Instagram - не решит проблему»
Последние новости
Подгружаем последние новости