Еврокомиссар по конкуренции не уверена, что раздробление Big Tech решит проблемы

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер считает, что время для раздробления крупных технологических компаний, таких как Google и Facebook, пока не пришло. Об этом она заявила на конференции Web Summit в Лиссабоне.

«С точки зрения конкуренции, возможна ситуация, когда раздробление компании будет единственным решением для борьбы с незаконным поведением. Однако у нас нет такого случая прямо сейчас. Я не исключаю, что это может произойти, но на данный момент у нас нет такой большой проблемы, чтобы разделение компании было бы решением», — отметила Вестагер.

Хотя еврокомиссар признаёт наличие ряда проблем, требующих решения, она не уверена, что уменьшение размера технологических компаний – это жизнеспособный подход. Здесь она провела аналогию с мифическим существом – Гидрой, с которой сражался Геракл:

«Когда ты отрубаешь одну голову, то вырастает одна, две или семь. Поэтому существует опасность, что вы не решите проблему, а лишь приумножите её».

Вестагер также отметил, что её готовность конфронтировать с IT-компаниями не связана с антиамериканскими настроениями, как заявляет Трамп и другие политики. Скорее, она считает, что рыночная сила, накопленная этими компаниями, ограничивает способность более мелких фирм конкурировать и внедрять инновации.

Еврокомиссар также хотела бы, чтобы компании не ограничивались словами, а принимали более активные действия по решению проблем.

Что касается политической рекламы, то она одобрила решение Twitter отказаться от размещения таких объявлений и поинтересовалась, почему Facebook не может сделать то же самое.

Помимо этого, она также спросила, почему многие платформы готовы мириться с оскорбительным поведением и призвала главу Facebook Марка Цукерберга к усилению борьбы с нарушениями.

В ходе своего выступления Вестагер также одобрила более активную роль в регулировании технологических компаний со стороны властей США .