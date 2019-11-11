Зарубежные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма Google

В сети появилось много фактов, указывающих на возможное обновление поискового алгоритма Google. Эта тема сейчас активно обсуждается в Twitter, Facebook и на SEO-форумах, пишет Search Engine Journal.

Изменения наблюдаются по широкому ряду тематик. В большинстве сообщений говорится о негативных последствиях, но есть и те, кто отмечает улучшение позиций по своим ресурсам – в их числе и представители спам-сообщества.

SEO-консультант Алан Блейвейс (Alan Bleiweiss), отслеживающий 47 сайтов, отметил в Twitter, что по его наблюдениям это обновление затронуло следующие категории (в скобках — изменения в трафике):

  • Рецепты: +12%;
  • Бронирование билетов и отелей: +14-25% (данные по двум сайтам).
  • База знаний о ментальном здоровье: +20%;
  • Интернет-магазины: +20%;
  • Новости технологий: – 20%;
  • Уход за кожей: — 48%;
  • Альтернативная медицина: нет изменений
  • Другие кулинарные сайты: нет изменений

Кулинарные блоги

В сообществе фуд-блогеров активно обсуждают возможное обновление. По состоянию на 9 ноября о потерях сообщили 47 таких блогов. У всех из них трафик упал на 30% и более.

Туристические блоги

В этом сегменте падение трафика наблюдается по десяткам ресурсов, и это только одно из сообщений. Вполне возможно, что пострадавших сайтов на самом деле больше:

Seeing it reported heavily in the travel blog world too — dozens of high traffic travel blogs are significantly down from anecdotes I'm hearing.

— Leslie Harvey (@TripsWithTykes) November 9, 2019

Особенности ноябрьского апдейта

Также примечательно, что это обновление затронуло некоторые из тех ресурсов, которые раньше никогда не попадали под апдейты Google.

I'm down 25% organic in the last two days. I've seen positive impacts from every previous algo update.

— Becca (@BeccaLudlum) November 10, 2019

SEO-сообщество в Facebook

Один из участников закрытой Facebook-группы SEO Signals Lab рассказал о похожем опыте. По его словам, его сайту 7 лет и в течение нескольких лет он входил в топ-3, а теперь ранжируется на второй и третьей странице.

Ещё один SEO-специалист сообщил о падении трафика на 20%, но при этом — незначительных изменениях в позициях по ключевых словам. Такая ситуация может наблюдаться, если Google начинает чаще выводить в результатах поиска различные поисковые блоки (с похожими запросами, готовыми ответами, карусели, главные новости и т.п.).

Согласно данным Mozcast, наибольшие изменения наблюдаются по блокам «Главные новости». 5 ноября частота показа таких блоков начала расти и 7 ноября достигла пика.

В целом большинство участников группы сообщают о потерях, и лишь немногие – об улучшениях.

Серое SEO

Оценки этого обновления со стороны участников Facebook-группы Proper SEO, которая относит себя к серому SEO, преимущественно положительные.

Администратор группы опубликовал график на основе данных Accuranker, согласно которому по всем его ключевым словам наблюдается восходящая траектория.

Ещё один участник отметил, что в предыдущую неделю он заметил увеличение продаж на 30%, а в пятницу 8 ноября – на 70%.

Несколько участников также отметили значительные улучшения по своим ресурсам в локальной выдаче Google.

Чёрное SEO

Участники Black Hat Forum обсуждают значительные изменения в выдаче. Некоторые рассказали о потерях трафика на уровне 40%.

При этом некоторые также наблюдают улучшения, в отдельных случаях значительные.

SEO-сообщество в целом

Участники форума WebmasterWorld начали наблюдать изменения с 6 ноября.

Один из вебмастеров отметил, что начал видеть в SERP большое количество обманных и malware-редиректов из .cf .tk .ml .gq .ga доменов (что, возможно, подтверждает положительные изменения, наблюдаемые приверженцами серого и чёрного SEO).

Ещё один участник сообщил о значительных изменения по категории развлечений. По его наблюдениям, у многих сайтов в этой тематике сильно просели позиции, однако в течение нескольких часов всё вернулось на предыдущие уровни.

Реакция Google

В Google пока не прокомментировали эту ситуацию.

В каком масштабе наблюдаются эти изменения, и какие регионы они затрагивают, пока непонятно.

Напомним, что в этом месяце англоязычные вебмастера также заметили признаки возможного обновления локального алгоритма Google.

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