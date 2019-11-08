На Coursera стартует курс по основам работы с Google Таблицами

Google объявил о запуске курса по основам работы с Google Таблицами на Coursera – Getting Started with Google Sheets course. Обучение стартует сегодня, 8 ноября.

Слушатели курса научатся организовывать информацию и анализировать данные с помощью Таблиц. Согласно Google, этот курс идеально подходит для тех пользователей, которые пока незнакомы с табличным редактором. Например, для новых сотрудников, которые только начали работу с G Suite, или студентов.

Новый курс является бесплатным, но для получения доступа к дополнительным материалам и сертификата, потребуется внести оплату.

Курс доступен только на английском языке.

Напомним, что ранее Google и Coursera запустили серию курсов по работе с Cloud Platform, а также курс по техподдержке.

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