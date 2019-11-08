2019-11-08
На Coursera стартует курс по основам работы с Google Таблицами
Google
Слушатели курса научатся организовывать информацию и анализировать данные с помощью Таблиц. Согласно Google, этот курс идеально подходит для тех пользователей, которые пока незнакомы с табличным редактором. Например, для новых сотрудников, которые только начали работу с G Suite, или студентов.
Новый курс является бесплатным, но для получения доступа к дополнительным материалам и сертификата, потребуется внести оплату.
Курс доступен только на английском языке.
Напомним, что ранее Google и Coursera запустили серию курсов по работе с Cloud Platform, а также курс по техподдержке.
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