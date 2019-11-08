СМИ: Google задумался об изменении своей политики в отношении политрекламы

Google обсуждает внутри компании возможное внесение изменений в действующую политику в отношении политической рекламы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Эти обсуждения были начаты после того, как Twitter и Facebook заняли разные позиции касательно политрекламы: Facebook отказался подвергать её фактчекингу, а Twitter решил и вовсе запретить её на своей платформе.

Ожидается, что на этой неделе Google поделится со своими сотрудниками более подробной информацией по этому вопросу. Изменения могут коснуться таргетинга на аудиторию, рассказали источники WSJ внутри компании.