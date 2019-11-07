В США хотят заставить IT-компании вывести пользователей из «пузыря фильтров»

В Сенате США разработали законопроект, который призван освободить пользователей из «пузыря фильтров». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Новый документ под названием «The Filter Bubble Transparency Act» требует, чтобы крупные интернет-компании признали, что используют «непрозрачные алгоритмы» и предложили пользователям возможность просмотра неперсонализированных результатов поиска или контента.

Термин «пузырь фильтров» был придуман активистом и соучредителем Upworthy Эли Паризером (Eli Pariser), чтобы описать социально разрушительное воздействие показа фрагментированного и высоко персонализированного контента пользователям интернета.

Основным спонсором нового законопроекта является сенатор от Республиканской партии США Джон Тьюн (John Thune). При этом документ поддерживают и представители Демократической партии.

По словам Тьюна, законопроект призван улучшить такие параметры, как «прозрачность», «выбор» и «контроль» для потребителей.

По мнению WSJ, положения законопроекта могут быть в конечном итоге объединены в более широкое законодательство «о цифровой конфиденциальности». Если какой-либо вариант законопроекта будет в конечном итоге принят, то за его исполнение будет отвечать Федеральная торговая комиссия США.

Напомним, что согласно исследованию DuckDuck Go, Google персонализирует результаты поиска даже в режиме инкогнито.

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