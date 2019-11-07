В США хотят заставить IT-компании вывести пользователей из «пузыря фильтров»

В Сенате США разработали законопроект, который призван освободить пользователей из «пузыря фильтров». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Новый документ под названием « The Filter Bubble Transparency Act » требует, чтобы крупные интернет-компании признали, что используют «непрозрачные алгоритмы» и предложили пользователям возможность просмотра неперсонализированных результатов поиска или контента.

Термин «пузырь фильтров» был придуман активистом и соучредителем Upworthy Эли Паризером (Eli Pariser), чтобы описать социально разрушительное воздействие показа фрагментированного и высоко персонализированного контента пользователям интернета.

Основным спонсором нового законопроекта является сенатор от Республиканской партии США Джон Тьюн (John Thune). При этом документ поддерживают и представители Демократической партии.

По словам Тьюна, законопроект призван улучшить такие параметры, как «прозрачность», «выбор» и «контроль» для потребителей.

По мнению WSJ, положения законопроекта могут быть в конечном итоге объединены в более широкое законодательство «о цифровой конфиденциальности». Если какой-либо вариант законопроекта будет в конечном итоге принят, то за его исполнение будет отвечать Федеральная торговая комиссия США .