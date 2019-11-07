В США хотят заставить IT-компании вывести пользователей из «пузыря фильтров»
В Сенате США разработали законопроект, который призван освободить пользователей из «пузыря фильтров». Об этом
Новый документ под названием «
Термин «пузырь фильтров» был придуман активистом и соучредителем Upworthy Эли Паризером (Eli Pariser), чтобы описать социально разрушительное воздействие показа фрагментированного и высоко персонализированного контента пользователям интернета.
Основным спонсором нового законопроекта является сенатор от Республиканской партии США Джон Тьюн (John Thune). При этом документ поддерживают и представители Демократической партии.
По словам Тьюна, законопроект призван улучшить такие параметры, как «прозрачность», «выбор» и «контроль» для потребителей.
По мнению WSJ, положения законопроекта могут быть в конечном итоге объединены в более широкое законодательство «о цифровой конфиденциальности». Если какой-либо вариант законопроекта будет в конечном итоге принят, то за его исполнение будет отвечать Федеральная торговая комиссия США.
Напомним, что согласно исследованию DuckDuck Go, Google персонализирует результаты поиска даже в режиме инкогнито.
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Internet и сети
07.11.2019 12:57