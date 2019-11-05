В приложении Google News теперь можно видеть новости на двух языках

Приложение Google News получило новую функцию, которая позволяет пользователям просматривать контент на двух языках. Об этом сообщается в блоге Google .

Например, пользователи могут просматривать новости на английском и на хинди — достаточно выбрать соответствующие языки в настройках:

При этом Google будет учитывать ранее заданные настройки персонализации, показывая пользователям самые релевантные статьи по интересующим их темам на обоих языках.

Новая функция уже запущена в приложениях Google News для iOS и Android в 141 стране и поддерживает 41 язык. В веб-приложении сервиса она пока недоступна.