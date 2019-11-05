В приложении Google News теперь можно видеть новости на двух языках
Приложение Google News получило новую функцию, которая позволяет пользователям просматривать контент на двух языках. Об этом
Например, пользователи могут просматривать новости на английском и на хинди — достаточно выбрать соответствующие языки в настройках:
При этом Google будет учитывать ранее заданные настройки персонализации, показывая пользователям самые релевантные статьи по интересующим их темам на обоих языках.
Новая функция уже запущена в приложениях Google News для iOS и Android в 141 стране и поддерживает 41 язык. В веб-приложении сервиса она пока недоступна.
Что касается издателей, то некоторым из них это обновление позволит получать больше трафика от тех пользователей, которые говорят и читают на нескольких языках. Это особенно актуально для СМИ в многоязычных регионах, таких как Канада, Индия и Швейцария.
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05.11.2019 10:23