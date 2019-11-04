Раскрыты персональные данные любителей порно со всего мира

Раскрыты персональные данные любителей порно со всего мира

База данных активности посетителей сайтов «Camgirl» за несколько месяцев оказалась незапароленной. В таком виде она провисела в интернете на протяжении нескольких недель. Общедоступной стала такая конфиденциальная информация, как имена и фамилии пользователей, время входа в систему и IP-адреса, пишет издание Techcrunch. Кроме того, в открытой базе оказались личные сообщения чатов пользователей, а также неудачные попытки входа в систему с сохранением имен пользователей и паролей в виде открытого текста. В открывшейся базе были данные и работниц сайтов «Camgirls», к чьим видеочатам подключаются пользователи.

«Это серьезный провал, — говорит основатель компании Condition: Black Джон Ветингтон. — Изучив политику и условия конфиденциальности данных на сайтах, становится ясно, что пользователи, вероятно, даже не подозревали, что их действия отслеживаются с таким уровнем детализации».

На данный момент база снова защищена паролем. В последнее время личные данные пользователей нередко оказываются в открытом доступе. Особенно опасно, когда в Сети появляются данные сайтов знакомств или подобных «Camgirl». Это может приводить к трагедиям. Так утечка данных сайта Ashley Madison в 2016 году привела к распаду множества семей и нескольким самоубийствам.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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