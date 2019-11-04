Internet Archive облегчит проверку источников, используемых в статьях Wikipedia

Новая инициатива Internet Archive облегчит пользователям проверку тех источников, которые упоминаются в статьях Wikipedia. Если раньше проверять можно было только цитаты из интернет-ресурсов, то теперь также можно будет просматривать цитируемые книги.

Кликнув на название книги, на которую ссылается Wikipedia, пользователи смогут просмотреть двухстраничное превью цитируемой работы (если в цитате указан номер страницы). Они также смогут одолжить на две недели цифровую копию книги (по типу того, как книгу в библиотеке).

На сегодняшний день Internet Archive превратил 130 тыс. упоминаний в статьях Wikipedia на разных языках в прямые ссылки на 50 тысяч книг, которая организация просканировала и сделала доступными для общественности.

В конечном итоге Internet Archive хочет дать пользователям возможность просматривать и брать во временное пользование цифровую копию любой книги, упоминаемой Wikipedia, а конечная цель организации – оцифровать все когда-либо опубликованные книги.

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