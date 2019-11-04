Украинцы для поиска информации о товарах чаще всего используют Google

Украинские пользователи используют Google для поиска информации о товарах и рекомендаций чаще, чем другие источники. Об этом свидетельствуют результаты глобального исследования Ipsos, проведённого по заказу Google .

Так, 77% пользователей ищут в Google информацию о планируемой покупке в магазине или онлайн, 73% изучают или ищут новый бренд, 72% интересуются новинками, 68% ищут полезные рекомендации, 66% — продукт, который где-то увидели, а 65% — наиболее подходящий вариант для своих потребностей.

Свой путь к покупке большинство украинцев начинают с интернета. 78% респондентов заявили, что именно информация онлайн побудила их сделать покупку. При этом для 40% такой отправной точкой стал магазин, а для 22% — традиционные медиа.

Для поиска информации и покупки товаров украинские пользователи также активно используют смартфон. Так, 69% офлайн-покупателей с помощью смартфона искали информацию о товаре или осуществлении покупки, а 66% онлайн-покупателей купили товар с помощью телефона за последнюю неделю.

Важным моментом перед покупкой для украинцев также является изучение обзоров товаров. Такие обзоры читают или смотрят 74% респондентов. При этом 37% офлайн-покупателей использовали онлайн-обзоры перед походом в магазин, а 69% покупателей проверяли онлайн наличие товара перед посещением магазина.

При выборе магазина украинские покупатели чаще всего учитывают следующие три фактора: наличие информации о товаре/фотографий (67%), репутацию магазина (66%), ассортимент и разнообразие товара (65%).

Исследование Ipsos проводилось в 28 странах, включая Украину, в период с 1 по 12 марта 2019 року методом онлайн-опроса.

В опросе принимали участие украинцы старше 18 лет, которые совершили покупку в последнюю неделю.