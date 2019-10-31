Ответы на отзывы в GMB могут повышать конверсии на 80% - исследование

Компания Uberall поделилась результатами масштабного исследования по Google Мой бизнес, призванного выяснить, какие факторы повышают конверсии и посещаемость магазинов.

В ходе исследования специалисты Uberall изучили данные по 64 тыс. бизнес-профилей СМБ, предприятий и глобальных брендов за период с первой половины 2018 по первую половину 2019 года.

Полученные результаты показали, что повышение среднего рейтинга с 3,5 до 3,7 звёзд приводит к значительному увеличению числа конверсий (почти на 120%). Более того, у компаний, которые отвечают по меньшей мере на 32% отзывов, коэффициент конверсии был на 80% выше, чем у представителей малого бизнеса и прямых конкурентов, которые отвечают на 10% отзывов.

Под конверсиями в исследовании понимались телефонные звонки, запросы адреса и переходы на сайт.

В целом по выборке коэффициент конверсии достигал пиковых значений, когда рейтинг компании составлял 4,9 звёзд.

На диаграмме ниже показан рост конверсий для всех трёх типов бизнеса, изученных Uberall — начиная от малого бизнеса и заканчивая мировыми брендами. По всем из них максимальный прирост конверсий наблюдался при рейтингах между 3,5 и 3,7.

При 5 звёздах показатель конверсии у СМБ и мировых брендов падал, а у предприятий — достигал пика. Наибольший скачок в конверсиях, 25%, наблюдался по предприятиям, переходящим с 4,3 до 4,4 звёзд.

В среднем представители малого и среднего бизнеса имели более высокие рейтинги, чем предприятия по всем отраслям.

Когда СМБ и крупные компании отвечают примерно на 10% отзывов, то коэффициенты конверсии у них примерно одинаковые (около 3%). Однако, когда предприятия отвечают минимум на 32%, то они достигают значительно более высоких показателей конверсии (на 80%), чем их прямые конкуренты и СМБ, отвечающие только на 10% отзывов.

В целом показатель ответов был самым высоким по СМБ (25%), за ними следуют предприятия (12%), а затем – глобальные бренды (9%).

На диаграмме ниже – среднее количество отзывов в сравнении с объёмом отзывов для достижения максимальных показателей роста конверсии по разным отраслям:

Согласно данным отчёта, работа над рейтингом и ответами на отзывы позволяет значительно влиять на показатель конверсии.

Исследование также показало, что потребители, которые взаимодействовали с брендом онлайн, с высокой вероятностью в течение 24 часов посетят его магазин. Следовательно, 25%-й прирост числа конверсий также может означать 25%-е увеличение количества посещений магазина каждый день.