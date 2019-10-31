Трафик New York Times значительно просел после BERT Update

В The New York Times (NYT) заметили значительное снижение поискового трафика на сайт после того, как Google представил BERT Update. Об этом заявила помощник главного редактора по вопросам аудитории Ханна Поферл (Hannah Poferl) в Twitter .

По её словам, на NYT влияние BERT Update было «огромным», однако в редакции не уверены, что причина снижения трафика именно в нём: запуск обновления по времени совпал с переводом сайта на mobile-first индексацию.

Feels huge to us at NYT. But it coincided with the move to mobile-1st indexing — so we're not sure what's causing changes — Hannah Poferl (@HannahPoferl) October 30, 2019

При этом стоит отметить, что в большинстве случаев перевод сайтов на mobile-first индексацию не оказывает сильного влияния на их позиции в Google – по крайней мере, такого, которое можно было бы охарактеризовать как «огромное» и «негативное».

Что касается NYT, то динамика по сайту в последние дни была негативной:

negative. — Hannah Poferl (@HannahPoferl) October 30, 2019

Причём это касается не только основной выдачи Google , но и мобильных AMP-каруселей и других областей поиска:

Throughout the week and yes, Google console tells you which day you switch to mobile-first. I assume most publishers moved over at the same time (not sure why I assume Google is rolling mobile-1st changes by industry). — Hannah Poferl (@HannahPoferl) October 30, 2019

Автор блога Search Engine Roundtable Барри Шварц, который общался с Поферл в Twitter , обратился к сотруднику Google Джону Мюллеру, чтобы обратить его внимание на эту ситуацию. Мюллер ответил, что перевод на mobile-first индексацию осуществляется, когда, по оценкам Google , сайт к этому готов. А для анализа конкретной ситуации ему нужно больше деталей.

https://twitter.com/JohnMu/status/1189513273613393920

В NYT тем временем продолжают изучать проблему и искать причины, которые к ней привели.