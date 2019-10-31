Трафик New York Times значительно просел после BERT Update

В The New York Times (NYT) заметили значительное снижение поискового трафика на сайт после того, как Google представил BERT Update. Об этом заявила помощник главного редактора по вопросам аудитории Ханна Поферл (Hannah Poferl) в Twitter.

По её словам, на NYT влияние BERT Update было «огромным», однако в редакции не уверены, что причина снижения трафика именно в нём: запуск обновления по времени совпал с переводом сайта на mobile-first индексацию.

Feels huge to us at NYT. But it coincided with the move to mobile-1st indexing — so we're not sure what's causing changes

— Hannah Poferl (@HannahPoferl) October 30, 2019

При этом стоит отметить, что в большинстве случаев перевод сайтов на mobile-first индексацию не оказывает сильного влияния на их позиции в Google – по крайней мере, такого, которое можно было бы охарактеризовать как «огромное» и «негативное».

Что касается NYT, то динамика по сайту в последние дни была негативной:

negative.

— Hannah Poferl (@HannahPoferl) October 30, 2019

Причём это касается не только основной выдачи Google, но и мобильных AMP-каруселей и других областей поиска:

Throughout the week and yes, Google console tells you which day you switch to mobile-first. I assume most publishers moved over at the same time (not sure why I assume Google is rolling mobile-1st changes by industry).

— Hannah Poferl (@HannahPoferl) October 30, 2019

Автор блога Search Engine Roundtable Барри Шварц, который общался с Поферл в Twitter, обратился к сотруднику Google Джону Мюллеру, чтобы обратить его внимание на эту ситуацию. Мюллер ответил, что перевод на mobile-first индексацию осуществляется, когда, по оценкам Google, сайт к этому готов. А для анализа конкретной ситуации ему нужно больше деталей.

https://twitter.com/JohnMu/status/1189513273613393920

В NYT тем временем продолжают изучать проблему и искать причины, которые к ней привели.

Напомним, что согласно Google, BERT Update – это крупнейший прорыв в работе поиска за последние пять и один из самых крупных качественных скачков в истории поисковой системы. При этом оптимизировать сайт для этого алгоритма невозможно.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google больше не поддерживает разметку контактной информации для панелей знанийGoogle больше не поддерживает разметку контактной информации для панелей знаний
Google открывает домены .new для быстрых команд в браузере. Как это работает
Илон Маск пожаловался, что в Google сложно найти солнечные панели TeslaИлон Маск пожаловался, что в Google сложно найти солнечные панели Tesla
В ICANN откажутся от протокола Whois. Его заменят более современным RDAP
Google обвинили в разработке инструмента для слежки за сотрудникамиGoogle обвинили в разработке инструмента для слежки за сотрудниками
Блок рекламы


Похожие новости
50% западных SEO-специалистов покупали ссылки в последние 5 лет – опрос50% западных SEO-специалистов покупали ссылки в последние 5 лет – опрос
Google: нет ничего, что можно было бы оптимизировать для BERTGoogle: нет ничего, что можно было бы оптимизировать для BERT
Google представил BERT Update – крупнейший прорыв в работе поиска за последние 5 летGoogle представил BERT Update – крупнейший прорыв в работе поиска за последние 5 лет
Киберполицейские изъяли телефон у подозреваемого. После этого с него пропали $7400 в биткоинах
Bingbot будет работать на базе последней версии браузера EdgeBingbot будет работать на базе последней версии браузера Edge
Facebook заблокировал десятки тысяч приложений после скандала с Cambridge AnalyticaFacebook заблокировал десятки тысяч приложений после скандала с Cambridge Analytica
Органический поиск обеспечивает 53% всего трафика на сайты – исследованиеОрганический поиск обеспечивает 53% всего трафика на сайты – исследование
Джон Мюллер о восстановлении сайтов после Core UpdatesДжон Мюллер о восстановлении сайтов после Core Updates
Трафик сайта не является фактором ранжирования в GoogleТрафик сайта не является фактором ранжирования в Google
AdSense будет блокировать недействительный трафик ещё до показа рекламыAdSense будет блокировать недействительный трафик ещё до показа рекламы
Последние новости
Подгружаем последние новости