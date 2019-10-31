"Укртелеком" решил отключить таксофоны

Уличные телефоны окончательно уйдут в историю.

?"Укртелеком" решил отключить таксофоны
Фото: zn.ua

Компания "Укртелеком" решила с 1 февраля 2020 года прекратить оказание услуг фиксированной телефонной связи при помощи таксофонов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сейчас в Украине осталось всего 4,8 тыс. таксофонов, почти все расположены в городах. В среднем по одному таксофону разговаривают всего 2,5 минуты в сутки.

"Если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тысяч минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тысяч минут. Учитывая доступность современных услуг (мобильная связь, коммуникаторы, менеджеры и т.д.), услуги таксофонии потеряли значимость", - признали в компании.

Оборудование таксофонной сети физически и морально устарело и в Украине не производится, что усложняет его эксплуатацию. "В течение лет услуга таксофонии убыточна. Учитывая все это, Укртелеком принял решение о прекращении с 01.02.2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемой с таксофонов", - заявили в компании.

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