Alphabet отчитался о снижении прибыли на 23% в III квартале 2019 года

Холдинг Alphabet, владеющий Google , представил финансовые результаты за третий квартал 2019 года.

В отчётном периоде прибыль компании не оправдала ожиданий рынка, что привело к падению акций на 3,5% после публикации отчёта.

В третьем квартале прибыль Alphabet составила $10,12 из расчёта на одну акцию против $12,42, ожидаемых аналитиками. Квартальная прибыль холдинга упала на 23% — до $7,07 млрд. Причинами снижения этого показателя стали активные инвестиции компании в исследования, развитие и маркетинг.

Совокупная выручка Alphabet составила $40,5 млрд (+20%), превысив прогнозы аналитиков.

Выручка Google достигла $40,34 млрд (+20%), выручка от рекламы составила $33,92 млрд против $28,95 млрд в аналогичном периоде прошлого года, показав рост на 17%.

Выручка по сегменту Other Bets (непрофильные подразделения компании, включая проект по разработке автономных автомобилей Waymo) достигла $155 млн – на 9 млн больше, чем в третьем квартале 2018 года. Чистый убыток составил $941 млн против $727 млн годом ранее.

«Как мы часто обсуждали, мы управляем своим бизнесом с расчётом на долгосрочную перспективу, а не на поквартальной основе. Мы по-прежнему сосредоточены на дальнейшем улучшении опыта пользователей в долгосрочной перспективе», — отметила финансовый директор Alphabet Рут Порат (Ruth Porat).