В ICANN откажутся от протокола Whois. Его заменят более современным RDAP

Организация по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN сообщает о постепенном отказе от протокола Whois и переходе на новый протокол RDAP, пишут AIN.UA.

Whois

Whois был стандартом представления данных о доменах, на протяжении 35 лет. Он позволяет узнать данные о домене: информацию о том, кто зарегистрировал домен, какая компания-доменный регистратор делегировала домен, дату его создания и IP-адрес.

RDAP

Сейчас интернет переходит на стандарт RDAP (Registration Data Access Protocol). RDAP выполняет те же функции, что и Whois, но при этом позволяет многоуровневый доступ к указанным данным. К примеру, обычный интернет-пользователь сможет получить минимальную информацию о доменном имени, а провайдеры, адвокаты, правоохранители — тот объем, который соответствует их уровню доступа. Он лучше обеспечивает безопасность данных.

Переход на RDAP не требует менять данные, которые уже хранятся и доступны в Whois, это просто новый способ доступа к ним.

Ранее ICANN потребовала у реестров и регистраторов общих доменов верхнего уровня до 26 августа развернуть сервисы RDAP, которые заменят для пользователей привычный Whois. Сейчас ICANN объявила о начале переговоров о переходе служб регистрации данных на новый протокол.

Больше данных о том, что такое RDAP, можно прочесть на официальной странице ICANN.


Ольга Карпенко, AIN

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