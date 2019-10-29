50% западных SEO-специалистов покупали ссылки в последние 5 лет – опрос

Каждый второй западный SEO-специалист покупал ссылки в последние 5 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного SEO-директором агентства Path Interactive Лили Рэй (Lily Ray) в Twitter. Всего было получено 1108 ответов.

Опрос проводился на английском языке. Специалисты из каких стран принимали в нём участие, неизвестно. Среди тех пользователей, которые оставили комментарии к записи, значатся жители США, Англии, Ирландии и Шотландии.

Текст опроса гласил:

«Анонимный опрос: покупали ли вы (или ваша компания) ссылки – любого качества – для своего собственного сайта или для сайтов клиентов в какой-то момент в течение последних 5 лет?».

Ответы разделились поровну:

Anonymous survey: have you (or your company) purchased backlinks — of ANY quality — for your own site, or any of your clients' sites, at any point in the past ~5 years?

— Lily Ray (@lilyraynyc) October 24, 2019

Интересно, что несмотря на строгий запрет на искусственные ссылки со стороны Google и других поисковиков, некоторые SEO-специалисты по-прежнему продолжают их покупать — даже сейчас.

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