50% западных SEO-специалистов покупали ссылки в последние 5 лет – опрос

Каждый второй западный SEO-специалист покупал ссылки в последние 5 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса , опубликованного SEO-директором агентства Path Interactive Лили Рэй (Lily Ray) в Twitter . Всего было получено 1108 ответов.

Опрос проводился на английском языке. Специалисты из каких стран принимали в нём участие, неизвестно. Среди тех пользователей, которые оставили комментарии к записи, значатся жители США , Англии, Ирландии и Шотландии.

Текст опроса гласил:

«Анонимный опрос: покупали ли вы (или ваша компания) ссылки – любого качества – для своего собственного сайта или для сайтов клиентов в какой-то момент в течение последних 5 лет?».

Ответы разделились поровну:

Anonymous survey: have you (or your company) purchased backlinks — of ANY quality — for your own site, or any of your clients' sites, at any point in the past ~5 years? — Lily Ray (@lilyraynyc) October 24, 2019