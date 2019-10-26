В Украине создадут электронную библиотеку

Бородянский назвал популяризацию чтения одной из задач своего Минкульруры.

В Украине создадут электронную библиотеку

Украинский культурный фонд, подчиненный Министерству культуры, и Министерство цифровой трансформации планируют совместную работу над созданием электронной библиотеки.

Об этом министр культуры Владимир Бородянский заявил в эфире Радио Свобода.

Об этом министр сказал, комментируя популяризацию чтения, которую назвал одной из задач своего ведомства.

"Для того, чтобы люди больше читали, у них должна быть привычка читать. Привычка читать формируется в школе, в семье, в детстве. Поэтому часть наших действий, усилий и средств будет вместе с МОН направлена на то, чтобы такая привычка появлялась в школе. Это первое. И второе - это наличие контента, то есть наличие интересных книг", - отметил Бородянский.

Он добавил, что для этого правительство рассматривает вариант электронных книг, чтобы создать "минимальный барьер" для доступа к литературе.

Как сообщалось, Украинский институт книги закупит 670 тыс книг для библиотек. На закупку в 2019 году потратят 87 млн грн.

В то же время в проекте бюджета на 2020 год на поддержку книгоиздательского дела, финансирование Украинского института книги и продвижение украинской современной литературы за рубежом планируется выделить вдвое меньше денег, чем в прошлом году, и в 20 раз меньше, чем на поддержку телевидения.

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