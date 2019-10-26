Американо-украинская Very Good Security привлекла $35 млн инвестиций от Goldman Sachs

Компания Very Good Security, которая специализируется на кибербезопасности, привлекла $35 млн инвестиций в раунде B. Инвесторами выступили Goldman Sachs при участии Andreessen Horowitz и Vertex Ventures. Об этом AIN.UA сообщил General manager компании Александр Дятлов.

Полученную в раунде оценку не разглашают. Суммарное количество привлеченного капитала — $43,5 млн. Привлеченные средства планируют потратить на масштабирование бизнеса.

«Series B поможет компании увеличить команду в Украине и США , активно расширять бизнес в энтерпрайз-сегменте и масштабировать все процессы для поддержки активного роста компании», — отметил Дятлов.

Что такое Very Good Security

Very Good Security работает над SaaS-решением, которое позволяет компаниям использовать чувствительные данные без рисков их потери и ответственности за их хранение. То есть, платформа VGS позволяет компаниям применить подход Zero Data — когда они могут не хранить чувствительные данные на своих серверах. За их безопасный сбор и обмен с требуемыми сервисами отвечает VGS.

«Уникальность VGS в том, что компания позволяет своим клиентам использовать чувствительные данные без необходимости видеть эти данные или хранить их. Это win-win как для клиентов VGS, так и для конечных потребителей», — говорит Алекс Рампелл, партнер в Andreessen Horowitz.

На сегодня клиентами VGS являются Brex, Travel Bank, Deserve, Fivestars, LendUp и другие.

«Утечка данных — это один из самых больших репутационных рисков в сфере кибербезопасности, с которыми сталкиваются бизнесы сегодня. Защита данных — обычно дорогой и сложный процесс, — говорит Девид Кэмбелл, управляющий директор Goldman Sachs’ Merchant Banking Division. Решение, которое предоставляет VGS, полностью меняет подход к защите данных, убирая чувствительные данные с серверов компаний. Таким образом компаниям намного проще реализовывать новые решения и поддерживать их безопасность. При этом уменьшается время и затраты на то, чтобы обеспечить безопасность данных».

Краткая история компании

Компания основана в 2016 Махмудом Абделкадером и Маршаллом Джонсом в Сан-Франциско. В том же году был открыт первый офис во Львове, который возглавили Олег Скляренко и Кристина Монец. Вскоре открыли еще один — в Киеве .

Сейчас в компании работает более 80 сотрудников, из которых более 50 — в Украине. Это специалисты всех должностей, включая топ-менеджмент, инжиниринг, сейлз-отдел, маркетологов и HR-специалистов.