Депутаты представили законопроекты о криптовалютах и блокчейне. Планируют внести в Раду в течение двух недель

Межфракционное депутатское объединение Blockchain4Ukraine представило два законопроекта и одну поправку для легализации криптовалют и внедрения блокчейна в госреестры Украины. Об этом сообщил депутат фракции «Слуга народа» Алексей Жмерецкий, пишут AIN.UA

Один из законопроектов Blockchain4Ukraine вводит в законодательство терминологию, связанную с криптоактивами, а также налоги на операции с ними:

  • В законодательстве появляются термины «виртуальный актив», «криптоактив», «майнинг», «операция с криптоактивами», «распределенный реестр», «токен» и «токен-актив».
  • Прибыль от операций с криптоактивами определяется как позитивная разница между доходом от продажи и расходами от майнинга или покупки активов. Законопроект вводит налог на такую прибыль в размере 18% для предприятий и 5% для физических лиц.

Второй законопроект вводит поправки в существующий закон «Про предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Он дает определение термину «виртуальный актив», а также обязывает предоставлять данные о сторонах сделки и ее предмете при операциях с такими активами на 30 000 грн и больше.

Наконец, Blockchain4Ukraine представило поправку в закон «Про публичные электронные реестры». Она вводит термин «хеширование» для того, чтобы законодательно разрешить внедрение технологии блокчейн в государственные реестры.

В Blockchain4Ukraine отмечают, что создавали документы совместно с Министерством цифровой трансформации, BRDO, а также игроками рынка. Сейчас законопроекты вынесены на публичное рассмотрение. В течение двух недель объединение планирует внести их в Верховную Раду и рассмотреть в неотложном порядке.


Дмитрий Демченко, AIN

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